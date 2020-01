Arnstadt. Eine 32-Jährige hat versucht in einem Verbrauchermarkt in Arnstadt Ware zu stehlen. Die Alarmanlage löste aus und eine Mitarbeiterin konnte die Diebin stoppen. Ein Hausverbot wurde ausgesprochen.

Ladendiebin in Arnstadt gestellt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ladendiebin in Arnstadt gestellt

Am Mittwochnachmittag betrat eine 32-Jährige einen Verbrauchermarkt in der Ichtershäuser Straße. Sie nahm verschiedene Waren im Wert von über 30 Euro an sich, verstaute sie im Rucksack und ging durch den Kassenbereich.

Als die Alarmanlage auslöste, wurde eine Mitarbeiterin auf den Diebstahlsversuch aufmerksam. Entschlossen eilte sie der Ladendiebin hinterher. Sie konnte die Täterin kurz darauf einholen und zum Markt zurück führen.

Eine Anzeige wurde aufgenommen und eine Hausverbot ausgesprochen.

Weitere Blaulichtmeldungen:

20.000 Euro Schaden: Unbekannte setzen Sporthalle in Erfurt unter Wasser

Erst Messer im Rücken und nun aus Krankenhaus verschwunden

31-Jähriger greift Polizisten in Erfurt an