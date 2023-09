Lagerautomaten aus Plaue helfen in der ganzen Welt

Plaue. Automatisierungssystemen für Apotheken werden in Plaue produziert. Landrätin Petra Enders besucht das Unternehmen Riedl.

Der Glaskasten schaut aus wie ein begehbarer Schrank. In den Fächern zu beiden Seiten stehen Verpackungen. Doch statt diese per Hand zu entnehmen, fährt ein Roboter des Plaueschen Unternehmens Riedl auf einer fünf Meter langen Schiene hindurch, entnimmt die gewünschte Verpackung und sortiert sie ein. Diese Lagerautomaten nutzen vor allem Apotheken. Prokurist Lennart Görl stellt die Arbeitsweise und die Firma im Rahmen des Unternehmensbesuchs von Landrätin Petra Enders (parteilos) vor.

Der Prokurist erzählt, dass die Lagerautomaten samt Roboter in Plaue zusammengesetzt werden. Dabei setzt das Unternehmen auf ein gutes Netzwerk in der Region und arbeitet mit Partnern aus Gräfenroda, Großbreitenbach und Erfurt zusammen. Dabei betont er, dass die Hauptkomponenten für ihr Produkt aus der Region kommen. Ein Aspekt, den die Landrätin besonders lobt. Allerdings stehen diese Lagerautomaten nicht im Ilm-Kreis und kaum in Deutschland, so Görl. Der Verkauf gehe vor allem ins Ausland, unter anderem nach China.

Dazu erklärt Görl, dass Markus Riedl, der Gründer des Unternehmens, mit einer Gruppe von Ingenieuren mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Gebiet der Robotik und Logistik im pharmazeutischen Bereich alles selbst entwickelt habe. Görl schätzt, dass Riedl um die 70 Patente auf sich vereinen kann. Allerdings habe es an Struktur gefehlt, sodass das Unternehmen nach fünf Jahren kurz vor der Insolvenz gestanden habe. Die italienische Gruppe GPI hat die Firma dann 2014 aufgekauft; Riedl ist eine 100-prozentige Tochter von GPI, die Technologien und Dienstleistungen unter anderem im Bereich Gesundheit anbietet.

Unternehmen kämpft auch mit Fachkräftemangel

Während die Zulieferung und die Produktion aus der Ilm-Kreis-Region kommt und in Plaue erfolgt, übernimmt die GPI-Gruppe Beratung, Konzeption, Planung und den Service. Die Lagerautomaten werden vor allem in Apotheken und Krankenhäusern verwendet, aber auch für Zulieferer von Apotheken. Die Automaten unterscheiden sich dann vor allem in der Länge der Schiene und den eingebauten Robotern. Görl betont, dass diese individuell und nach den Bedürfnissen der Kunden gebaut und angefertigt werden.

Derzeit sind im Unternehmen Riedl 22 Mitarbeitende beschäftigt. Doch der Prokurist spricht auch vom Fachkräftemangel. Es fehle vor allem an Elektrikern.