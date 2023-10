Landesbischof zum Abendgebet in Arnstadt

Arnstadt. In Arnstadt gibt es am Mittwoch ein besonderes Abendgebet mit dem evangelischen Landesbischof.

Landesbischof Friedrich Kramer besucht am Mittwoch, dem 18. Oktober, die Evangelische Kirchengemeinde Arnstadt. Mit einer Andacht, Liedern und Gebet möchte er das gemeinsame Abendgebet in der Liebfrauenkirche um 18 Uhr feiern. Im Anschluss ist noch Zeit, um untereinander und mit dem Landesbischof ins Gespräch zu kommen. Bischof Kramer ist in vielen Gemeinden der Landeskirche mit dem Format Abendgebet unterwegs, um ein Ohr an den Gemeinden zu haben, heißt es aus der Kirchengemeinde.

Über die Kirchengemeinde Arnstadt hinaus sind alle Interessierten herzlich zum Abendgebet eingeladen. Besucher werden gebeten, in warmer Bekleidung zu erscheinen, da es in der die Liebfrauenkirche bereits kühl sein könnte.