Landgemeinde ist auf einem guten Weg

Der Großbreitenbacher Neujahrsempfang hat lange Tradition – und die wird auch nach der Gründung der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach fortgeführt. Diesmal fand er im Gemeindesaal in Herschdorf statt – dort blieb bei rund 260 geladenen Gästen kein Platz mehr frei.

Bürgermeister Peter Grimm (SPD) gab einen kurzen Rück- und Ausblick. Auch er habe der Gründung der Landgemeinde anfangs eher kritisch gegenübergestanden, es sei ein langer und steiniger Weg gewesen. „Ich weiß, dass es damals und auch heute noch viel Skepsis gegeben hat und gibt.“ Aber: „Nur wenn wir als Region fest zusammenstehen, haben wir eine Chance zur Gestaltung unseres gemeinsamen und gemeindlichen Lebens.“ Der Solidargedanke in den Orten erfülle die Landgemeinde mit Leben, er sei optimistisch, was die Zukunft betrifft.

Ziel sei es, Herschdorf, Allersdorf und Willmersdorf in das Dorferneuerungsprogramm aufzunehmen, um dort notwendige Investitionen anzuschieben. Für 2020 gibt es zahlreiche Vorhaben, etwa die Neugestaltung des Zwiebelmarktes in Großbreitenbach, den zweiten Bauabschnitt im Kindergarten in Altenfeld, ein neues Dach für das Bürgerhaus in Böhlen, den Umbau der Bushaltestelle in Neustadt, viele Straßenbauarbeiten in den Ortsteilen oder die Entscheidung, ob in Neustadt der Kindergarten saniert oder neu gebaut wird.

Eines ist Grimm ganz wichtig: Der Dank an alle, die sich in der Landgemeinde engagieren – egal ob als Privatperson, Gewerbetreibende, in Vereinen, in der Feuerwehr oder auf welche Weise auch immer: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Kritisch sieht Grimm vor allem die Abwidmung – also Herunterstufung – der ehemaligen Landesstraße zwischen Großbreitenbach und Altenfeld. „Eine Strecke von fünf Kilometern, die uns zusätzlich in Unterhaltung und Winterdienst belasten.“ Und wenn sie in ein paar Jahren saniert werden müsse, dann würden andere Projekte deshalb auf der Strecke bleiben. „Ich sage es ganz deutlich: Wenn diese Abwidmung gesetzeskonform ist, dann taugt das Gesetz nichts.“ Diese Aufgabe könne keine Kommune mit der derzeitigen Finanzausstattung stemmen. Wo bleibe da die in Bund und Land die so oft proklamierte Unterstützung des ländlichen Raum, fragte er. „Da fehlt mir oft der Glaube daran.“

Grimm machte auch um das Thema Angleichung und Anhebung der Gewerbesteuer keinen Bogen. „Kein einziger Stadtrat hat sich die Entscheidung leicht gemacht.“ Man liege beim Hebesatz zwar immer noch unter dem Landesdurchschnitt, aber sei sich auch bewusst, das dies eine Belastung ist. Die Steuersätze müssten gesetzlich vorgeschrieben angepasst werden.

Die meisten Lacher hatte – wie so oft bei seinen Auftritten – Ex-Landrat Lutz-Rainer Senglaub zu verbuchen. „Schön, dass ihr auch an die Alten denkt, aber wenn ihr mich das nächste Mal einladet, dann baut bitte ein Geländer an die Treppe zur Bühne.“ Und: „Ich bin zwar schon ein älteres Baujahr, kann mich aber noch gut daran erinnern, dass wir damals die Straße zwischen Großbreitenbach und Altenfeld ausdrücklich aus dem Vertrag herausgelassen haben“. Daran sollte man die in Erfurt erinnern, zur Not könne Grimm ja ihn als Zeugen benennen: „Hier oben bei mir im Kopf funktioniert alles noch prima.“

Am Buffet und bei Musik erlebten dann alle noch einen recht vergnüglichen Abend.