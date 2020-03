Die Grundplatte ist fertig, doch der Bau des Landkindergartens für die Deubezwerge in Großliebringen verzögert sich. Die Einrichtung entsteht neben dem Feuerwehrgerätehaus und dem Sportplatz.

Landkindergarten in Großliebringen wird später fertig

Landkindergarten in Großliebringen wird später fertig

Die Deubezwerge müssen Geduld haben, der Umzug in ihren neuen Landkindergarten in Großliebringen verzögert sich. Im Oktober fand unter den Augen der Mädchen und Jungen der erste Spatenstich statt, im November wurde feierlich eine Zeitkapsel ins Fundament versenkt. Im Frühjahr sollte es nun zügig weitergehen. Doch bei der Vergabe des Rohbaus in Holzbauweise gab es Probleme formeller Art, erklärt Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung.

Inzwischen seien die Leistungen an eine Zimmerei vergeben, nun müsse die Werkplanung erfolgen. Petermann geht von längeren Lieferzeiten aus, um die Wände zu bauen. Er rechnet damit, dass sie Anfang/Mitte Mai montiert werden und der Innenausbau beginnen kann. Inzwischen habe die Stadt auch die Aufträge für Türen und Fenster vergeben, die nächsten Gewerke wie Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektroarbeiten würden jetzt ausgeschrieben. Aber die geplante Fertigstellung im August sei nicht mehr realistisch, heißt es aus der Stadtverwaltung. In Bezug auf die zu erwartenden Kosten hingegen läge man derzeit ganz gut. Rund zwei Millionen Euro sind insgesamt für den Neubau nötig, es hatten sich einige Zusatzkosten ergeben. So ist unter anderem der Bau einer Regenwasserzisterne für Löschwasser notwendig. Für die Gestaltung des Außenbereiches will die Kommune Mittel über die Städtebauförderung beantragen. „Wir hoffen da auf eine zeitnahe Entscheidung und sehen das recht optimistisch“, so Petermann. Es soll ein großzügiges Außengelände mit Spielgeräten, Verschattung und neuen Bäumen angelegt werden. Der eigentliche Kindergartenbau wird über die Dorferneuerung gefördert. Zwar verzögert sich der Umzug der Zwerge in die neue Einrichtung, aber sie werden natürlich weiter in ihrem angestammten Gebäude betreut. Eine Verlängerung der Betriebserlaubnis will die Stadtverwaltung beantragen. Das neue Haus wird über 55 Plätze verfügen, 14 davon im Kleinkindbereich.