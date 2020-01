Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis erstellt Konzept für einstige Fachhochschule Kunst

Wie kann das Gebäude der ehemaligen Fachhochschule (FH) Kunst in der Lindenallee in Arnstadt wiederbelebt werden? Mit dieser Frage soll sich Landrätin Petra Enders (Linke) in den kommenden Wochen intensiv auseinandersetzen. Das beschloss der Kreistag auf Antrag von CDU, Freien Wählern und FDP am Mittwochabend. Enders soll dem Kreistag einen Grundsatzbeschluss vorlegen, der ein Nutzungskonzept für das Schulgebäude beinhaltet. Dazu gehöre auch eine Kostenschätzung, so die Antragsteller. Sie möchten wissen, welche weiteren Finanzierungsquellen es jenseits des kreislichen Haushalts geben könnte. Die Stadt Arnstadt könnte ebenso zu den Mitfinanzierern gehören wie das Land Thüringen oder die Städtebauförderung.

Über eine mögliche Nachnutzung der FH Kunst hat die Landrätin schon oft gesprochen: Die Volkshochschule (VHS) könnte in die Lindenallee ziehen. Denn das VHS-Gebäude in der Nähe des Arnstädter Bahnhofs ist schlichtweg zu klein für all die Kurse, die angeboten und auch nachgefragt werden. Noch dazu ist das Haus nicht barrierefrei. Insbesondere, wem das Treppensteigen schwer fällt, fühlt sich ausgeschlossen. In der FH Kunst könnte ein solcher barrierefreier Zugang nach der Sanierung des Gebäudes gewährleistet werden. Für die Volkshochschule alleine ist das Gebäude allerdings zu groß. Daher müssen Mitnutzer gefunden werden. Eine öffentliche Einrichtung, die ebenso an mangelnder Barrierefreiheit leidet, ist die Stadt- und Kreisbibliothek am Prinzenhof in Arnstadt. „Es gab mit der Landrätin schon ein erstes Gespräch über einen möglichen Umzug der Bibliothek in die Lindenallee“, verriet kürzlich Jörg Neumann, Werkleiter des Kulturbetriebs, im Rahmen einer Ausschusssitzung. Konkrete Pläne seien aber noch nicht geschmiedet worden, auch waren die mit Umzug und Raummiete verbundenen Kosten kein Thema. Im Zuge einer Konzepterstellung könnte die erste Kontaktaufnahme allerdings vertieft werden. Bliebe die Bibliothek im Prinzenhof, müsste die Stadt auf längere Sicht auch Geld in die Hand nehmen. Ein Aufzug muss angebaut werden. Auch harrt das rückwärtige Gebäude dringend der Sanierung. Eine Debatte gab es über die vagen Pläne im Ausschuss vorerst nicht. Nur eine Anmerkung von Judith Rüber, die als berufene Bürgerin im Werkausschuss sitzt. Der Prinzenhof sei so innenstadtnah, dass von ihm eine gewisse Magnetwirkung ausgeht, von der auch umliegende Geschäfte profitieren, gab sie zu bedenken. Zöge die Bibliothek um, müsse man sehen, dass dort eine andere öffentliche Einrichtung unterkomme, die eine ähnliche Wirkung habe. Wann das Konzept für die Fachhochschule Kunst tatsächlich fertig ist, ist derzeit noch nicht abzusehen. CDU, FDP und Freie Wähler wollen das Papier zwar gern zur nächsten Kreistagssitzung haben. Um seriöse Zahlen liefern zu können, dürfte die Zeit nicht ausreichen. Die Arnstädter indes freuen sich, dass überhaupt wieder Bewegung in die Sache kommt. Denn seit der Insolvenz der FH Kunst steht das Gebäude leer.