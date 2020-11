Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises arbeitet auf Hochtouren. Fast täglich registrieren die Mitarbeiter neue Fälle einer Coronavirus-Infektion. Doch damit ist es bei Weitem nicht getan. Landrätin Petra Enders (pl) gibt einen Einblick in die tägliche Arbeit und lobt diese in den höchsten Tönen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Allein am Wochenende hätten die Mitarbeiter 108 Abstriche gemacht, am Montag 122 und am Dienstag 107. Neben den Abstrichen müssen die Kontaktpersonen ermittelt und angerufen sowie Schreiben aufgesetzt werden. Hinzu kommen Lageberichte und Sondersitzungen. „Außerdem müssen die Mitarbeiter die erkrankten, sich in Quarantäne befindenden Personen täglich anrufen und sich nach dem Gesundheitszustand erkundigen“, so Enders. Dieser werde anschließend schriftlich in einem Bogen festgehalten. Weil es mittlerweile auch zu Verzögerungen in den Laboren komme, warten die Mitarbeiter oft bis abends, weit nach Feierabend auf die Ergebnisse, um teilweise noch nach 21 Uhr die betroffenen Personen zu kontaktieren. „Und ich ziehe vor den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes meinen Hut und habe sehr viel Respekt vor deren Arbeit“, lobt Enders. Denn dieses Arbeitspensum sei seit März konstant hoch.

Neben zwei festen Abstrichstellen, die durch das Gesundheitsamt und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) genutzt werden, gibt es noch die mobilen Abstrichstellen. Dazu fahren zwei Mitarbeiter des Gesundheitsamtes durch den Landkreis und zu den jeweiligen Patienten. Während der Fahrer vorbereitet und assistiert, kleidet sich der Beifahrer stets um, erklärt die Landrätin.

Auf die Frage nach Unterstützung durch die Bundeswehr reagiert die Landrätin verärgert. Gerne hätte sie zusätzliche Mitarbeiter. Allerdings sei das Gesundheitsämtern verwehrt, die bereits sogenannte Scouts, also Mitarbeiter des Robert-Koch-Institutes, bekommen haben. Zunächst hätten vier Scouts im Gesundheitsamt gearbeitet, mittlerweile seien es nur noch zwei. „Ich habe nun schon Mitarbeiter aus dem Landratsamt im Gesundheitsamt eingesetzt.“ Petra Enders ist deshalb auch sichtlich verärgert. „Es werden Versprechungen gemacht, die aber nicht umgesetzt werden.“

Mit Stand vom 4. November sind dem Landratsamt 332 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Dem Gesundheitsamt wurden seit Dienstag zehn Neuinfektionen gemeldet, die liegen im privaten oder beruflichen Umfeld. Die derzeit 65 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt weiter unter den Kontaktpersonen und macht Abstriche. 260 der bestätigten Fälle gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken wird ein Verdachtsfall isoliert behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ilm-Kreis liegt laut Meldung des Landes bei 46,1.