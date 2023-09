Landrätin fordert eine Kehrtwende der Politik

Ilm-Kreis. Kein weiteres Ignorieren der Sorgen der Menschen:

„Wir brauchen Frieden, nicht irgendwann, sondern jetzt!“ Das sagte Landrätin Petra Enders anlässlich des heutigen Weltfriedenstages. Vor 84 Jahren, am 1. September, habe ein Vernichtungskrieg, der Millionen von Menschen das Leben kostete, begonnen. „Heute sind es die brutalen Angriffe auf die Ukraine, direkt von unserer Haustür, die uns sprachlos machen. 18 Monate sind vergangen, in denen im Ukraine-Krieg Tausende ihr Leben gelassen haben. Auch in der Zivilbevölkerung sind unzählige Opfer zu beklagen. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Das muss endlich aufhören!“, so Enders.

In diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der von Waffenlieferungen aus den verschiedensten Ländern weiter befeuert und am Leben gehalten werde, könne es keine Gewinner geben. Im Gegenteil: Die Gefahr eines Atomkrieges mitten in Europa sei größer denn je.

Enders sieht es als Aufgabe Deutschlands und der EU an, auf Diplomatie statt auf neue Panzer und Flugzeuge zu setzen. Nicht nur in der Russland-Ukraine-Politik brauche es eine Kehrtwende. Auch brauche es eine Politik, die die Probleme der Bevölkerung ernst nimmt, statt sie zu ignorieren, so Enders’ Forderung.