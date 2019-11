Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landrätin liest in Arnstadt „Im Land der Flöhe“ vor

Mucksmäuschenstill war es am Mittwochmorgen im Lesezimmer in der Awo-Kindertagestätte „Käferland“ in Arnstadt. Kinder aus den verschiedenen Gruppen saßen in der Runde und warteten gespannt auf den angekündigten Besuch. Petra Enders, die Linke-Landrätin vom Ilm-Kreis, hatte sich zum Vorlesetag in der Einrichtung angekündigt. Mit dabei hatte sie das Buch von Beatrice Alemagna „Im Land der Flöhe“. Aber nicht nur zum Vorlesetag schauen die Kleinen in Bücher. In regelmäßigen Abständen besuchen sie die Kinderbibliothek im Prinzenhof in Arnstadt oder lassen sich von den Erziehern Geschichten und Märchen vorlesen.