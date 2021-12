Landrätin Petra Enders fordert landesweiten Katastrophenfall

Arnstadt. Petra Enders, die Landrätin des Ilm-Kreises, reagiert mit ihrer Forderung eines landesweiten Katastrophenfalls auf die steigenden Corona-Zahlen.

Landrätin Petra Enders (Linke) fordert den Ausruf des landesweiten Katastrophenfalls. „Das Gesundheitswesen ist in Thüringen bereits an der Belastungsgrenze. Die Lage ist so ernst, wie nie zuvor. Das gesamte System droht zu kollabieren, wenn jetzt nicht sofort gehandelt wird“, sagt sie.

In einem Krisengipfel, der alle Säulen des Gesundheitswesens im Ilm-Kreis erfasst, hat sie bereits letzte Woche Maßnahmen ergriffen, die die medizinische Grund- und Notfallversorgung der Bevölkerung im Landkreis sicherstellen soll. Enders hat auch schon mehrfach darüber nachgedacht, den Katastrophenfall für den Ilm-Kreis auszurufen. Ein Blick auf die Zahlen erklärt das: Die Inzidenz liegt derzeit bei 1.105,1 und die Hospitalisierung bei 25,6.

„Um noch vorhandene Reserven zu heben, bedarf es aber eines Denkens und Handelns über den Landkreis hinaus und einer zentralen Steuerung des Landes. Den Katastrophenfall in nur einer Gebietskörperschaft auszurufen, bringt nur mäßig bis gar keinen Erfolg in dieser hochbrisanten pandemischen Lage, die das ganze Land betrifft“, sagt sie. Denn es gehe auch um die „Nutzung vorhandener personeller und medizintechnischer Kapazitäten“ in Krankenhäusern und im Rettungsdienst. Der Ilm-Kreis praktiziert das schon.

