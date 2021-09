Landratsamt Arnstadt präsentiert sich auf Hoffest

Nach einem Jahr Pause findet im Landratsamt in Arnstadt wieder das Hoffest statt.

Arnstadt. Am Samstag wird im Innenhof ein buntes Programm mit viel Musik und Mitmachaktionen geboten.

Abgesagt werden musste im vergangenen Jahr das traditionelle Hoffest des Landkreises. Am Samstag, dem 11. September, wird es nun von 14 bis 18 Uhr eine Neuauflage geben.

„Das Hoffest wird wieder eine perfekte Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger bieten, mit Initiativen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen“, sagt Landrätin Petra Enders (Linke). Viele Ämter haben sich Abwechslungsreiches für Familien ausgedacht, um sich und ihre Arbeit vorzustellen.

Eine Besonderheit ist, dass sich das Personalamt erstmalig vorstellt und die Auszubildenden von ihren Erfahrungen berichten können. Mal ein Pedelec oder ein E-Auto auf Probe fahren, Klimaschutzmanager Felix Schmigalle wird gern über viele Initiativen, die der Landkreis in Sachen Klima- und Umweltschutz schon initiiert hat, berichten.

An diesem Nachmittag werden auch in Kooperation mit verschiedenen Akteuren kleine Begegnungsaktionen im Rahmen der Interkulturellen Woche 2021 an der interkulturellen Straße präsentiert und zum Mitmachen einladen.

Mit den Dörrberger Musikanten, Björn Sauer und der Quatschband Sonnenschein ist für Unterhaltung gesorgt, auch an das leibliche Wohl wurde gedacht.

Die Landrätin eröffnet das Hoffest um 14 Uhr.