Landsenioren in Bösleben

Die Weihnachtsfeier der Landseniorenvereinigung des Ilm-Kreises wird am Mittwoch, 29. November, um 14 Uhr in der Bauernscheune in Bösleben veranstaltet. Dabei wird Vorsitzender Bernhard Ernemann ein Fazit zum Jahr 2023 geben. Für Musik, kulturelle Umrahmung sowie für Speisen und Getränken sei auch gesorgt.

Die Landsenioren zählen knapp 200 Mitglieder und gehören damit zu den größten Seniorenvertretungen im Landkreis.