Senioren Landsenioren mit Weihnachtsfeier in Bösleben

Bösleben Über eine Zusammenkunft mit einem besonderen und spendablen Jubilar: Der eingetragene Verein plant auch 2024 viele Unternehmungen.

Die Weihnachtsfeier der Landseniorenvereinigung des Ilm-Kreises in der Bauernscheune in Bösleben hat Tradition. Doch die diesjährige Feier hatte einen besonderen Programm-Punkt: Der Vereinsvorsitzende Bernhard Ernemann gratulierte unter großem Applaus der 120 anwesenden Mitglieder Erich Peuckert nachträglich zu dessen 100. Geburtstag.

Für Peuckert war es zudem der erste Besuch einer Veranstaltung der Landsenioren, nachdem im Frühsommer 2023 ein Sturz ihn außer Gefecht gesetzt hatte. Erich Peuckert ist seit 1998 der Presseverantwortliche der Landsenioren und hat schon unzählige Veranstaltungen der Landsenioren besucht und berichtend begleitet.

Alleinunterhalter und Kindergartenkinder treten auf

Und so war es wenig verwunderlich, dass er zur Feier auch wieder Stift, Notizblock und Kamera parat hatte. Per E-Mail schilderte er im Nachgang der Redaktion einen kurzweiligen Nachmittag: Der Alleinunterhalter Berthold Kellermann aus Schmiedefeld sowie die wie immer schön verkleideten und schön spielenden und singenden Kindergartenkinder aus Wüllersleben sorgten für den kulturellen Rahmen.

Bernhard Ernemann indes verriet im Nachgang, dass sich der Jubilar Erich Peuckert sehr spendabel zeigte und Geld an den Verein zur Ausstattung der Weihnachtsfeier überwiesen hatte. Zudem zog Ernemann ein positives Fazit auf die Veranstaltungen des Jahres 2023 und stellte die Vorhaben für 2024 vor. Im Mai und im September sind wieder Bildungsfahrten geplant. Im Sommer wird es zudem eine Flurfahrt geben. Sommer- und Weihnachtsfeier stehen ebenso auf der Agenda wie Kurse, bei denen die Senioren Wissenswertes erfahren: zum Beispiel zum Verhalten im Straßenverkehr oder wenn Kriminelle den Enkeltrick anwenden. Ebenso will Ernemann die Stiftung Warentest für ein Referat zum Heizungsumbau einladen.

Mitgliederanzahl steigt wieder

Die Landseniorenvereinigung Ilm-Kreis hat 241 Mitglieder und versteht sich als Interessenvertretung von Männern und Frauen aus dem gesamten Kreisgebiet, die in der Landwirtschaft gearbeitet hatten. Diese Mitgliederanzahl ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder steigend, was bei einem Durchschnittsalter um die 80 kein Selbstläufer ist. Ernemann und weitere Mitglieder werben bei denjenigen, die gerade in Rente gehen, für eine Mitgliedschaft.

Die Landsenioren bieten nicht nur vielseitige Veranstaltungen für die Mitglieder, die mobil sind. Sie besuchen auch die nicht mobilen Mitglieder regelmäßig Zuhause, in Pflegeheimen oder Krankenhäusern.