Langewiesen: Gottesdienst für neue Pfarrerin

Langewiesen. Hier soll Petra Lehner künftig arbeiten:

Mit einem Festgottesdienst wird Pfarrerin Petra Lehner am morgigen Sonntag um 9.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Langewiesen in ihr Amt als Kreispfarrerin für Vertretungsdienste eingeführt. Die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes übernimmt Kreiskantor Jörg Reddin gemeinsam mit Sebastian Kühn. Anschließend gibt es ein Kaffeetrinken in der Kirche.

Petra Lehner wird schwerpunktmäßig die Pfarrbereiche Gehren und Großbreitenbach sowie die Kirchengemeinden Ilmenau-Roda und Oehrenstock betreuen, aber auch anderswo im Kirchenkreis eingesetzt werden. In den Rennsteig-Gemeinden, wo sie bisher als Gemeindepädagogin tätig war, wird sie auch weiterhin mit einem Stellenanteil von 25 Prozent arbeiten.