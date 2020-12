Krippenspiel in der Liebfrauenkirche Langewiesen wird dieses Jahr online übertragen

Aufgrund der derzeit geltenden Auflagen dürfen maximal 100 Menschen die Liebfrauenkirche Langewiesen besuchen. Das sollten besucher des kleinen Krippenspiels am Sonntag, dem 17. Dezember, ab 15 Uhr und der Christvesper am Heiligen Abend ab 16.30 Uhr beachten. Der Einlass beginnt jeweils eine halbe Stunde früher, es ist Maske zu tragen. Gesang wird es in beiden eher kurz gehaltenen Veranstaltungen nicht geben.