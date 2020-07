Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langewiesen: Kunstvolle Bank am Radweg eingeweiht

Schon vor Corona befand sich das von Rosita vom Hagen vor neun Jahren geschaffene Kunstwerk „Bank am Radweg“ in Quarantäne. Sie stand bis vor wenigen Tagen in ihrem Langewiesener „Keramik- und Bronzeatelier“ in der Gehrener Straße. „Mein Mann und ich haben den 1,8 Tonnen schweren Korpus diesmal aus Stahlbeton gefertigt und dessen Form ein wenig ergonomischer gestaltet. Den ursprünglichen Kachelbelag konnte ich wiederverwenden, aber die kleinen Krabsche und der Schriftzug Kulturfabrik sind neu“, erklärte Rosita vom Hagen (2. von rechts), als am Samstagvormittag die lange vermisste Bank wieder in Dienst gestellt wurde. Darüber freuten sich Ex-Kämmerin Elke Kühn (sitzend), Ortsbürgermeisterin Ines Wagner und der langjährige Langewiesener Bürgermeister Horst Brandt (von links) und hernach parkenden Radfahrer, die sich eine kurze Reisepause mit Blick auf die zurzeit geschlossene Kulturfabrik gönnten.