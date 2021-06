Rund um das Bachdenkmal standen am Dienstag wieder die Händler mit gebührenden Abstand.

Langsam füllt sich der Wochenmarkt in Arnstadt wieder

Arnstadt. Noch ist Platz für Händler.

Am Dienstag hatten Stadt und Händler bei herrlichsten Wetter wieder zum Markttag rund ums Bachdenkmal eingeladen. Zwar war der Platz aufgrund der Coronaauflagen noch nicht ganz gefüllt, aber dennoch bote vor dem Rathaus und auf dem Marktplatz bis zum Hopfenbrunnen 30 Händler Waren an. Nächsten Samstag findet der Landmarkt zusammen mit einem Flohmarkt in der Innenstadt statt.