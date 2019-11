Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laub wird in Oberwillingen eingesammelt

Wenn im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen und sich überall mehr oder weniger verteilen, gibt es für Kleingärtner, Grundstückseigentümer und vor allem für Städte und Gemeinden viel zu tun, um das viele Laub einzubringen. So zum Beispiel waren in Oberwillingen Mario Scherf (links) und Ronny Jung vom Bauhof Stadtilm im Einsatz, um mit Muskelkraft das zusammen getragene Laub in bereitgestellte Container zu schaufeln. Das Laubgut wird dann in eine Sammelstelle in Hammerstedt gebracht.