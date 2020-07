Finley, Lea und Melina auf dem Erdbeerfeld in Hammersfeld.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leckere Früchte für kleine Naschkatzen

Naschkatzen sind Finley, Lea und Melina aus Arnstadt. Doch vor dem Genuss steht ein bisschen Arbeit, wissen die Kinder. Sie besuchten jüngst Christians Erdbeerfeld in Hammersfeld und pflückten dort wunderbar süße, reife Früchte. Das Feld in Hammersfeld kann mittwochs von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 8 bis 17 Uhr besucht werden. Das Selbstpflückfeld in Eischleben hat montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.