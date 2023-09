Die Feuerwehr übte in einem leerstehenden Gebäude in Arnstadt für den Ernstfall.

Leerstehende Wohnung brennt in Arnstadt: Feuerwehr probt unter realen Bedingungen für den Ernstfall

Arnstadt. Ein Feuer in einer Wohnung war das Szenario einer Übung für die Rettungskräfte in Arnstadt. Kein Passant hatte die Feuerwehr gerufen, obwohl schwarzer Rauch aus einem Haus drang.

Schwarze Rauchwolken stiegen aus dem Wohnhaus. Verbrannter Geruch waberte durch die Luft. Im leerstehenden Gebäude An der Weiße in Arnstadt brannte am Donnerstagabend eine Wohnung. Die Feuerwehr wurde gegen 17.30 Uhr alarmiert und war wenige Minuten später mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Seitens des Arnstädter Stadtbrandmeisters Stefan Jäger hieß es, dass neben dem Wohnungsbrand noch eine Person in der gegenüberliegenden Wohnung Richtung Bustreff eingesperrt und im Keller eine Person verschüttet war. Während ein Trupp die Person auf dem Balkon über die Drehleiter gerettet hat, begann der andere Trupp mit dem Löschen des Brandes.

Die Arnstädter Wehr war mit 14 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort. Zur Unterstützung wurden die Kameraden aus Rudisleben alarmiert.

Nach über einer Stunde Einsatz wurde klar, dass es eine Übung seitens der Arnstädter Feuerwehr war. Jäger erklärte, dass die WBG das Haus zur Verfügung gestellt hatte. Geschäftsführer Detlef Möller war entsetzt, dass keiner der Passanten die Feuerwehr angerufen hat, obwohl schwarzer Rauch aus dem leerstehenden Haus aufstieg.

