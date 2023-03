Leicht verletzter Radfahrer flieht vom Unfallort in Arnstadt

Arnstadt. Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Ereignisses vom Samstagnachmittag.

Ein Opel Astra und ein Fahrradfahrer kollidierten am Samstag an der Parkplatz-Ausfahrt eines Lidl-Marktes in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt. Laut Polizei übersah gegen 17 Uhr ein 34-jähriger Opel-Fahrer den sich auf dem Radweg nähernden Fahrradfahrer.

Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Statt aber mit dem Autofahrer die Personalien auszutauschen, schnappte der Fahrradfahrer sein Rad und verließ unerlaubt den Unfallort, so die Polizei weiter. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Unter Nennung der Bezugsnummer 0059616/2023 werden die Informationen auch telefonisch unter 03677/601124 entgegengenommen.