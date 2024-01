Leon Windscheid kommt nach Ilmenau

Ilmenau Diese Veranstaltungen finden in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis statt:

Leon Windscheid ist am 26. Januar zu Gast in der Festhalle in Ilmenau. Bekannt ist er nicht nur wegen seines Bestsellers „Besser fühlen“ und seines Podcasts „Betreutes Fühlen“, sondern auch als Moderator beim ZDF. Windscheid hat die wissenschaftlich fundierte Psychologie auf die Bühne gebracht und gilt als Shootingstar der Wissenschaftskommunikation. In seinem neuen Bühnenprogramm will er sein Publikum auf eine rasante Expedition in die sagenumwobene „Gefühlswelt“ mitnehmen. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es in der Touristinformation.

Party-Nacht im Arnstädter Irish Pub

Zur Party-Nacht wird am 12. Januar in den Irish Pub in Arnstadt eingeladen. Los geht es um 20 Uhr. Es gibt nicht nur irische Spezialitäten, sondern auch beste Partymusik von DJ Danny. Der Irish Pub befindet sich in der Lessingstraße 22.

Knutfeuer in Marlishausen

Zu einer schönen Tradition geworden ist das Knutfeuer in Marlishausen. Am Samstag, dem 6. Januar, ist es wieder so weit. Ab 9.30 Uhr werden an den Haustüren in Marlishausen abgeputzte Weihnachtsbäume abgeholt und auf den Festplatz am Feuerwehrgerätehaus gebracht. Diesen Service erbringt die Kinder- und Jugendfeuerwehr gegen eine kleine Spende. Das Knutfeuer wird dann gegen 17 Uhr entzündet. Natürlich wird es auch Speisen und Getränke geben.

Vorverkauf von Faschingstickets

Zahlreiche Veranstaltungen stellt der Ilmenauer Karneval Klub in diesem Jahr auf die Beine. Weiber- und Kinderfasching, närrische Weinprobe, Partynacht und Frühschoppen sind nur auszugsweise zu nennen. Gefeiert wird in der Ilmenauer Festhalle, und die Tickets sind natürlich begehrt. Wer sichergehen möchte, mitfeiern zu können, sollte sich daher den 9. und 16. Januar von 16.30 bis 19 Uhr vormerken. An diesen beiden Tagen findet im Clubraum in der Neumannstraße 22 der Kartenvorverkauf statt.

Gesunde Ernährung im neuen Jahr

„Ernährung, die gesund und fröhlich macht“, ist der Titel eines Vortrags, der am 16. Januar ab 19.30 Uhr in Ichtershausen stattfindet. Veranstalter ist das Team der Ganzheitlichen Zahnarztpraxis Pahn am Lindenplatz 2. Da der Platz in der Praxis begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter Telefon: 03628 / 77336.

Baumaktion in Manebach

Die Manebacher Jugendfeuerwehr sammelt am 16. Januar ab 9 Uhr im Ort die ausrangierten Weihnachtsbäume ein. Um 17.30 Uhr treffen sich die Kinder des Ortes am Feuerwehrgerätehaus zum Lampionumzug, der sie zur Mehrzweckhalle führt. Dort wird bei Ankunft das Weihnachtsbaumfeuer entzündet. Der Erlös der Aktion kommt der Manebacher Jugendfeuerwehr zugute.