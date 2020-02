Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung und Diskussion über Wendezeit

Was haben Sie vor 30 Jahren erlebt? Wie beeinflussten Sie die Ereignisse der friedlichen Revolution? Was bleibt in Ihren Erinnerungen von der DDR übrig? Am Mittwoch, 19. Februar, sind alle Interessierten 19 Uhr ins Theatercafé Arnstadt eingeladen, ihre persönlichen Erinnerungen einzubringen, gemeinsam zu diskutieren und den Blick ins Heute zu richten.

Zuvor lassen die Schauspieler Annekatrin Schuch-Greiff und Alexander Beisel Szenen der friedlichen Revolution lebendig werden. Sie lesen aus Margot Friedrichs „Tagebuch einer Revolution“.

Friedrich beschreibt darin aus ihrem persönlichen Blickwinkel die Zeit zwischen dem 29. September 1989 und dem 18. März 1990 in Eisenach. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin, war Mitbegründerin des Demokratischen Aufbruchs, bei Friedensgebeten aktiv und saß am Eisenacher Runden Tisch.

Die szenische Lesung und das anschließende Gespräch werden moderiert durch Juliane Stückrad vom Büro für angewandte Kulturforschung. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Spuren suchen, Heimat finden“ des Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen und dem Heimatbund Thüringen.

Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, Theater Arnstadt, freier Eintritt