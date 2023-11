Lesung zu Aberglaube, Geistern und Untoten in Arnstadt

Arnstadt. Der Autor und Verleger Michael Kirchschlager hält am 24. November auf dem Arnstädter Friedhof eine Lesung zu den sogenannten Totentänzen.

Unter dem Titel „Tote und Untote – Wahrhaftige Geschichten von Friedhofsspuk und Geisterglauben“ hält der Arnstädter Historiker, Autor und Verleger Michael Kirchschlager am Freitag, 24. November, ab 18 Uhr eine Lesung in der großen Trauerhalle auf dem Friedhof in Arnstadt.

„Es geht um die sogenannten Totentänze, barocke Texte zum Tod und zu Geistern, zu Toten und Untoten und den Aberglauben vergangener Jahrhunderte. Es sind teils skurrile Geschichten, aber kulturgeschichtlich sind die Texte meiner Sammlung sehr interessant. Totentänze sollten uns alle erinnern, dass wir nicht ewig auf dieser Welt wandeln und unsere Zeit sinnvoll nutzen sollten“, macht Kirchschlager neugierig.

Mehr Infos gibt es online unter: www.verlag-kirchschlager.de.