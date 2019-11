Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung zum Bach-Advent: Drache Emil im hohen Norden

Der Arnstädter Buchautor Michael Kirchschlager hat sein neues Buch „Emil bei den Wikingern“ mit Illustrationen von Steffen Grosser herausgegeben. Das 60 Seiten starke Buch ist für Grundschulkinder ab Klasse zwei bis hin zu älteren Semestern geeignet. Am 30. November wird es um 14.30 Uhr eine Buchlesung in Tanjas Restaurant auf dem Markt geben. Gleichzeitig wird das Buch zum Bach-Advent von 11 bis 18 Uhr im Waidhaus an der Weise 3 zum Mittelalterlager vorgestellt. Zum Inhalt: Im Reich der Wikinger herrscht der grausame König Ragnar. Auch Emils Papa muss ihm dienen. Doch Emil ist entschlossen, Ragnars Herrschaft zu beenden. Die Leser des fünften Emil-Buches begleiten den liebenswerten Drachen auf eine abenteuerliche Reise ins Land der Nordmänner. Er lernt sonderbare Wesen und schöpferische Menschen kennen. Aber um seinen Papa zu retten, muss ihm ein Wunder gelingen.