Lesungen in Ilmenau: Ersatz im Frühjahr 2021

Coronabedingt müssen einige Lesungen, die das Team der Ilmenauer Bibliothek in diesem Herbst geplant hatte, abgesagt werden. Tim Pröse wollte bereits vor einigen Tagen „Jan Fedder – Unsterblich“ vorstellen. Trotz neuem Veranstaltungsort war dies aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht möglich. Mit ihm wird nun über einen Ersatztermin gesprochen.

Ebenso werden die bereits ausverkauften Veranstaltungen mit Tatjana Meissner und Stefan Schwarz in diesem Jahr nicht stattfinden. Für beide Veranstaltungen gibt es allerdings im kommenden Jahr schon Ersatztermine: Tatjana Meissner wird am Dienstag, dem 13. April 2021, um 19.30 Uhr ihr Programm vorstellen. Stefan Schwarz hält seine Lesung am Dienstag, dem 18. Mai 2021, um 19.30 Uhr. Beide Veranstaltungen finden nicht in den Räumen der Bibliothek, sondern im Parkcafé Ilmenau in der Naumannstraße 22 statt. Dort steht mehr Platz zur Verfügung, um Abstandsregeln einhalten zu können.

Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch dort zurückgegeben werden, wo sie ursprünglich gekauft worden sind.