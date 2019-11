Arnstadt ArnstadtZum Begleitprogramm der Ausstellung „Nur hundert Jahre – Die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik“ gehören zwei Lesungen mit Karin Lemke über die Schriftstellerin Ricarda Huch (1864 bis 1947). Am ...

Lesungen zu Ricarda Huch

Zum Begleitprogramm der Ausstellung „Nur hundert Jahre – Die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik“ gehören zwei Lesungen mit Karin Lemke über die Schriftstellerin Ricarda Huch (1864 bis 1947). Am Dienstag, 12. November, wird sie um 10 Uhr im Frauen- und Familienzentrum in der Rankestraße 11 ihre Ricarda-Huch-Biografie vorstellen. Ebenfalls am Dienstag spricht die Autorin um 16.30 Uhr im Rathaussaal über Huchs Widerstand gegen das NS-Regime.