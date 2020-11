Die Arbeiten sind in den letzten Zügen. Voller Tatendrang werkeln die Bauarbeiter seit Tagen im Stadtilmer Freibad. Denn noch in diesem Monat soll der Neubau des Kleinkindbeckens abgeschlossen werden.

Das neue Kinderbecken wird in Form einer „Acht“ ausgeführt und besteht aus Edelstahl. Derzeit wird es auf die Bodenplatten geschweißt. Im Anschluss stehen noch die Außen- und Pflasteranlagen an, die fertig gestellt werden müssen, ebenso wie die Verlegung der Rohre. Ein Sonnensegel ergänzt die Anlage und wird zukünftig für Beschattung der Kleinsten sorgen. „Und dann sind wir mit dem Kleinkindbecken Ende des Monats fertig“, sagt Bauamtsleiter Jörg Werner und freut sich, dass die Sprösslinge im kommenden Mai das Becken einweihen können. Die Maßnahme schlägt mit etwa 300.000 Euro zu Buche, allerdings erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 225.000 Euro.

Die Anträge der Stadt Stadtilm für weitere Förderprogramme laufen, erzählt der Bauamtsleiter. Denn das Kleinkindbecken ist nur der Anfang für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Freibades. Das Grundkonzept für die umfassende Erneuerung des Bades würde stehen, einen entsprechenden Beschluss habe auch der Bauausschuss schon gefasst, so Werner.

„Allerdings haben wir noch keine Antwort und schon gar keinen Bescheid.“ Und selbst wenn dieser noch in diesem Jahr kommen würde, stünden im kommenden Jahr die Planungen auf dem Programm, sodass ein Baustart frühestens 2022 möglich wäre. Bisher seien die Anträge für die Förderung erst einmal nur eingereicht. Und finanzielle Unterstützung durch die Sportstättenförderung oder die Städtebauförderungen seien nötig. Denn die umfassende Sanierung liegt nach Kostenschätzung bei etwa 4 Millionen Euro.

Aber nichtsdestotrotz können die Kleinsten im kommen Jahr schon das neue Becken ausprobieren und bei hoffentlich herrlichem Wetter baden.