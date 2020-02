Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichtmessfeier auf dem Schneekopf

Am Samstag wurden die am 1. Februar abgesagte Fackelwanderung und das Lichtmessfeuer auf dem Schneekopf nachgeholt. Rund 150 Wanderer, darunter Kinder und Erwachsene, nahmen an dieser traditionellen Wanderung und an dem Feuer teil. Das Fest Mariä Lichtmess war in früherer Zeit ein wichtiges Datum, mit ihm verbanden sich Zahlungsfristen sowie der Beginn des sogenannten Bauernjahres. Außerdem bezogen sich Bräuche, Sprichwörter, Reime und Wetterregeln auf diesen Festtag. An Mariä Lichtmess ging die Zeit zu Ende, in der man bei künstlichen Lichtquellen arbeitete, ebenso die Spinnstubenzeit.