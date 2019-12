Liebensteiner Ortsdurchfahrt kurz vor der Freigabe

Betriebsamkeit herrscht in Liebenstein, wo die Bauleute die milden Wintertage für den Weiterbau der Ortsdurchfahrt nutzen. Der Bitumenfertiger steht bereit, Radlader sind gerade an der Ecke Hauptstraße/Alte Schulstraße im Einsatz.

Begonnen hatte das Großprojekt im Juni 2018. Den Winter über war die Hauptstraße, deren Sperrung lange Umleitungen mit sich bringt, für einige Zeit wieder freigegeben. Konzentrierten sich die Arbeiten im vergangenen Jahr auf die freie Strecke zwischen Liebenstein und Gräfenroda, wurden in den vergangenen Monaten der Bereich Hammeracker fertiggestellt und am Bauabschnitt bis zur Alten Schulstraße (ehemals Schulstraße) gearbeitet. Auch der Bereich bis zur Kirche kam in die Kur.

Der Ort erhält ordentliche Bürgersteige mit Granitborden und eine Fahrbahn, die den Namen verdient. Bisher gehörte der Straßenabschnitt zwischen Plaue und Gräfenroda zu den schlechtesten im Ilm-Kreis.

Gemeinde investiert knapp eine Million Euro

Kanäle und Leitungen an der Ortsdurchfahrt wurden bereits vor etwa 15 Jahren erneuert. 2010 wollte das Straßenbauamt auch die Straße selbst ausbauen, scheiterte aber am Widerstand der damals noch selbstständigen Gemeinde. Sie hätte ihren Teil am Ausbau wohl auch nicht stemmen können. Allein für den Nebenanlagen beläuft sich die Auftragssumme auf knapp eine Million Euro.

Ende vergangener Woche wurde in der Hauptstraße die Tragschicht eingebaut, diese Woche geht es mit Bindeschicht und Deckschicht weiter. Spätestens am Freitag soll die Ortsdurchfahrt wieder für den Verkehr freigegeben werden, sagte Bauamtsleiter Mike Hellmundt nach der jüngsten Bauberatung. Dann dürften viele Kraftfahrer aufatmen, aber mit der Ruhe im Ort ist es auch vorbei.

Voraussichtlich ab März 2020 folgen unter erneuter Vollsperrung die letzten Bauabschnitte vom Burgweg zur Gosseler Straße sowie weiter bis zum Ortsausgang in Richtung Plaue. Auch die Buswendeschleife wird noch ausgebaut. Hellmundt rechnet damit, im August 2020 fertig zu werden und dankt den Liebensteinern für ihr Verständnis und ihre Geduld.