Liebesbeweis führt in Ichtershausen zu zwei Anzeigen

Ichtershausen. In Ichtershausen wollte ein 35-Jähriger mit einer nicht ganz legalen Aktion seine Verbundenheit zu einer 26-Jährigen zeigen. Das Paar wurde jedoch beobachtet und müsse nun mit Anzeigen rechnen.

Ein wahrscheinlich romantisch gemeinter Liebesbeweis in Ichtershausen hat für ein Pärchen jetzt Konsequenzen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, begab sich das Paar im Alter von 35 und 26 Jahren widerrechtlich auf das Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Ichtershausen. Mit bunter Sprühfarbe brachte vermutlich er, ihren Namen mit einem Liebesbeweis in entsprechender Größe von mehreren Metern auf eine Wand des ehemaligen Zellentraktes auf.

Das Pärchen wurde jedoch durch Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Der Zeuge verfolgte das Paar und konnte Polizeikräfte zu ihnen bringen. Der "liebevoll" verursachte Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Die beiden müssten jetzt mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zu rechnen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.