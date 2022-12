Liebevoll geschmückte Krippe in Oberndorf

Oberndorf. Es glitzert weihnachtlich in Oberndorf.

In Angelhausen-Oberndorf gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtskrippe, die die Kirmesgesellschaft Angelhausen-Oberndorf an der Kreuzung Burggasse/Am Rößchen aufgebaut hat. Durch den Neuschnee, der in den vergangenen Tagen gefallen ist, erstrahlt sie um so heller und lockt so Besucher aus Nah und Fern an. Sie lädt durch ihren Anblick zum Verweilen ein und stimmt die Gäste au ihre ganz eigene Weise auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Natürlich wurde auch die Krippenszene mit Maria, Josef und dem Jesuskind sowie den Heiligen Drei Königen und Hirten wieder liebevoll nachgestellt. In wenigen Monaten wird sich die Krippe zur Osterzeit wieder in eine Osterwerkstatt verwandeln.