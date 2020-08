Ilmenau. Ronny Weiland gastiert mit seinem Ivan-Rebroff-Programm in der Tanne in Ilmenau.

Lieder vom Wolgastrand erklingen in Ilmenau

Mit seinem Ivan-Rebroff-Programm „Lieder vom Wolgastrand“ gastiert Ronny Weiland am 3. Oktober ab 16 Uhr im Hotel Tanne in Ilmenau. Mit dem „Wolgalied“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe“ lässt der Sänger keine Wünsche des Publikums offen.

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort online im Ticketshop Thüringen und in der Touristinformation Ilmenau.