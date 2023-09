Linke Ilmenau lädt zum Kindertag ans Haus am See

Ilmenau. Politische Forderung zum Kindertag aus dem Ilm-Kreis: Mehr Geld für die Kindergrundsicherung.

Die Linke Ilmenau lädt gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Christian Schaft zum alljährlichen Kinderfest am Mittwoch, 20. September, am Haus am See ein. Von 13 bis 17 Uhr ist für Spiel und Spaß für die Kleinsten der Gesellschaft gesorgt. Neben Dosenwerfen, Glücksrad, Popcorn und einer Hüpfburg wird in diesem Jahr der Gaukler Narrateau für gute Unterhaltung sorgen. Der Eintritt zum Kinderfest ist wie jedes Jahr frei. „Seit 2019 ist der internationale Kindertag am 20. September Feiertag in Thüringen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit eines freien Tages für die ganze Familie nutzen, um zu einem bunten und fröhlichen Kinderfest einzuladen“, so Schaft.

Der 20. September hat in diesem Jahr jedoch auch eine politische Komponente. Die Ampel ist daran gescheitert eine angemessene Kindergrundsicherung umzusetzen. „Lisa Paus wollte für die Kindergrundsicherung 12 Milliarden Euro im Haushalt veranschlagen. Bereits da haben wir als Linke klar gemacht, dass dieser Beitrag zu gering ist. Wir fordern 20 Milliarden Euro jährlich für die Kindersicherung. Diese Summe ist laut einer Studie der DIW notwendig, um gegen Kinderarmut in Deutschland effektiv vorzugehen. Die nun von der Ampel vereinbarten 2,7 Milliarden Euro stellen lediglich einen Tropfen auf dem heißen Stein dar und haben mit tatsächlicher Unterstützung von Kindern und Jugendlichen nichts zu tun“, sagt Schaft.