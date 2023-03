Linkspartei im Ilmkreis: „Der Kreistag soll an einem Strang ziehen“

Der Kreistag des Ilm-Kreises wird am Mittwoch über die gymnasiale Oberstufe in der Gemeinschaftsschule Stadtilm entscheiden.

Stadtilm. Die Gemeinschaftsschule leistet einen Beitrag zum Abbau der Bildungsungerechtigkeit und schafft Chancengleichheit.

Der Linke-Kreisvorstand des Ilm-Kreises unterstützt die Forderung zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Stadtilm und erwartet, dass der Kreistag in seiner sein Votum vom Februar bestätigt und den Schulnetzplan für den Ilm-Kreis ändert. Das schreibt Kreisvorstand Tony Fiedler.

Fiedler samt Vorstand sprechen sich für eine „zeitgemäße Schule“ aus. „Gemeinschaftsschulen, an denen Kinder länger gemeinsam lernen, leisten einen enormen Beitrag zum Abbau der Bildungsungerechtigkeit und schaffen Chancengleichheit.“ Das gelte vor allem im „ländlichen Raum jenseits der Mittelzentren Arnstadt und Ilmenau“, heißt es in einer Mitteilung. „Flächendeckende Ganztagsbetreuung und Schulsozialarbeit müssen dauerhaft an jeder Schule sichergestellt werden“, fordert Fiedler, der gleichzeitig der „hervorragenden Initiative“ der Schüler, Eltern, Lehrenden, Bürgern sowie der Vereine und Institutionen seinen Respekt zollt.

Investitionen brauchen alle Schulformen

Deshalb sei der Linke-Kreisvorstand auch „irritiert, dass Landrätin Petra Enders (parteilos) – offensichtlich von Ilmenauer Partikularinteressen getragen – nunmehr mit einer neuen Beschlussvorlage die Einführung einer gymnasialen Oberstufe an der TGS verhindern will.“ Damit würde sie 2800 Menschen aus Stadtilm und Umgebung „enttäuschen, die auch ihre Wähler sind.“

„Die nun in Ilmenau gestartete Kampagne gegen die TGS Stadtilm ist dagegen engstirnig, egoistisch und nicht objektiv. Die Situation der Schulkinder im ländlichen Raum, die bisher zum Teil mehrere Stunden täglich unterwegs sind, um eine gymnasiale Ausbildung zu erlangen, wird völlig negiert“, ärgert sich der Linke-Kreisvorstand. Die Argumente aus Ilmenau würden denen der Landrätin entsprechen – entgegen deren Auffassung würden in Stadtilm genügen – auch jüngere Lehrkräfte – an der Gemeinschaftsschule zur Verfügung stehen, so Fiedler. Neben dem Lehrermangel wird durch die Ilmenauer Eltern befürchtet, dass „dringend benötigte Investitionen in die vorhandenen Standorte nicht getätigt werden“ oder sich noch „weiter verzögern.“ Darauf reagiert Tony Fiedler ebenfalls: „Es sind dringend Investitionen in alle Schulformen nötig – hier sind nicht nur die Landkreise, sondern das Land Thüringen und der Bund gefordert.“

Der Linke-Kreisvorstand fordert: „Der Kreistag sollte nun endlich an einem Strang ziehen und damit aufhören, Schulen und Regionen gegeneinander auszuspielen. Es geht um die Zukunft unserer Kinder.“