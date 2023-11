Literarischer Kammermusikabend in der Bachkirche Arnstadt geplant

Arnstadt. Der Kreisjugendring Ilm-Kreis lädt in die Bachkirche Arnstadt zur musikalischen Lesung „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen!“ ein.

Der Kreisjugendring Ilm-Kreis lädt am Freitag, dem 24. November, in die Bachkirche Arnstadt zur musikalischen Lesung von Roman Knižka & Opus 45 mit ihrem Programm „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen!“ ein. Das Konzert beginnt um 19 Uhr - der Eintritt ist frei. „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen!“ wollte der überzeugte Pazifist Konrad Reisner und initiierte gemeinsam mit Willy Brandt eine zunächst ausweglos erscheinende Kampagne: Reisner setzte alles daran, für Carl von Ossietzky die Verleihung des Friedensnobelpreises zu erwirken, um so den inhaftierten Journalisten und Herausgeber der Zeitschrift „Die Weltbühne“ aus dem KZ Papenburg-Esterwegen zu befreien. Eine berührende Geschichte und nur eines von vielen mutigen Zeugnissen des Widerstands gegen das NS-Regime, das in diesem literarischen Kammermusikabend zu hören ist. Bertolt Brechts satirischem „Lied vom Anstreicher Hitler“ steht Oskar Maria Grafs mutiger Aufruf „Verbrennt mich!“ gegenüber, Kurt Tucholskys bitterböser „Ode an Das Dritte Reich“ die ironisch-melancholischen Exil-Gedichte der jüdischen Schriftstellerin Mascha Kaléko.