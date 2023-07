Literaturfreunde bereiten Arnstädter Literaturtag vor

Arnstadt. Beim Arnstädter Literaturtag im August werden wieder Literaturpreise vergeben.

Am Mittwoch, 2. August, um 14 Uhr treffen sich die Arnstädter Literaturfreunde turnusmäßig im Literaturcafé „Buchkombinat“ An der Weiße 18 in Arnstadt zu ihrer nächsten Tagung. Auf der Tagesordnung steht die Planung für den „Arnstädter Literaturtag 2023“ am 26. August. Vorgestellt und beraten wird über die Kandidaten für die Vergabe dieses Literaturpreises. Auch steht die Arbeitsplanung für die Monate September bis Dezember auf dem Programm. Die Tagungen der Literaturfreunde sind für jeden literaturinteressierten Bürger, Autoren, Mitarbeiter von Bibliotheken, Buchhändlern, Verlagen oder Einrichtungen, die literarisch interessiert sind, offen. Der Wille, in der Interessengemeinschaft mitzuwirken, wird durch die Eintragung in die Mitgliederliste dokumentiert. Kernpunkte der Arbeit sind und bleiben die Pflege des reichhaltigen literarischen Erbes der Region, die Organisation und Durchführung literarischer Veranstaltungen sowie die Förderung territorialer Autoren. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich weitere Literaturfreunde in die Mitgliederliste eintragen würden“, sagte Otto Kurt Dieter Hesse. Für Rückfragen steht er unter hesse-arnstadt@t-online.de zur Verfügung.