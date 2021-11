Gräfinau-Angstedt. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Am Freitagmrgen gegen 6.20 Uhr ereignete sich in der Straße "Hopfberg" in Gräfinau-Angstedt ein Unfall. Hierbei rangierte laut Polizei ein 32 Jahre alter Mann mit seinem LKW und beschädigte mit dem am LKW befindlichen Anhänger zwei Hausfassaden.

Es kam zu einem Gesamtschaden von ungefähr 7.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

