Lottomittel für Willmersdorfer Märchentanten

Willmersdorf. Schon 37 Jahre führen die Willmersdorfer Märchentanten ein Grimmsches Märchen auf. Jetzt bekamen sie Lottomittel für Veranstaltungstechnik.

Die Wilmersdorfer Märchentanten können sich über Lottomittel in Höhe von 3.600 Euro für die Anschaffung von Veranstaltungstechnik freuen. Dazu reichte Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU) in das Thüringer Finanzministerium einen Antrag ein. Nach 37 Jahren als Interessengemeinschaft, hat sich der Verein im letzten Jahr zur Vereinsgründung entschlossen.

Seit 37 Jahren spielen die Vereinsmitglieder jedes Jahr zum ersten Advent im Wilmersdorfer Saal ein Grimmsches Märchen und gestalten für die Einwohner des Dorfes und der Umgebung gemütliche Adventssonntage mit selbst gebackenen Plätzchen. In jedem Jahr freut sich der Verein über das große Interesse an der Veranstaltung. Am Montag nach dem ersten Advent spielt der Verein am Vormittag das Märchen vor allem für die Kinder aus den umliegenden Kindergärten in Herschdorf und Böhlen und der Grundschule Großbreitenbach. Das Bühnenbild und die Kostüme werden von den Märchentanten selbst hergestellt. Auch organisieren sie den Willmersdorfer Weihnachtsmarkt am 4. Advent und das Seniorenkaffee. In jedem Jahr hatte der Verein erhebliche Probleme mit der Technik. Nun kann eigene Technik angeschafft werden.