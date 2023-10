Beim Poetry-Slam entscheidet, wie auf diesem Symbolfoto, am 8. Oktober im Theater in Arnstadt das Publikum über den Sieg.

Lyrischer Wettstreit in Arnstadt

Arnstadt. Der Theaterverein Arnstadt veranstaltetet am 8. Oktober einen Poetry-Slam im Theater im Schlossgarten.

Zu einem Dichterauftritt der besonderen Art lädt der Theaterverein Arnstadt am Sonntag, 8. Oktober, in das Theater im Schlossgarten in Arnstadt ein. Die Veranstaltung startet um 16 Uhr. Der Einlass beginnt bereits um 15.30 Uhr.

Der sogenannte Poetry-Slam kommt ursprünglich aus den USA und bezeichnet einen Wettkampf, in dem sich verschiedene Künstler gegeneinander zum Sieg dichten. Die Regeln sind denkbar einfach zu verstehen: Die Texte der verschiedenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen aus der eigenen Hand stammen. Zusätzliche Requisiten sind nicht erlaubt, Text und Darstellung sollen schließlich im Vordergrund stehen. Außerdem darf das Zeitlimit von sechs Minuten nicht überschritten werden.

Sonst gebe es für die Teilnehmer allerdings keine Regeln. Laut Ausschreibung kommen so schlussendlich extravagante, lustige, aber auch nachdenkliche Werke zu den buntesten Themen auf die Bühne im Schlossgarten. Über den Gewinner oder die Gewinnerin entscheidet dann das Publikum.

Die Tickets für Rentner, Studierende, Arbeitslose, Schwerbeschädigte und Kinder bis 16 Jahre sind ermäßigt.