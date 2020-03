Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mädchenaktionstag wird verschoben

In Thüringen gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall im Saale-Orla-Kreis. Als Krankenhaus sind auch die Ilm-Kreis-Kliniken für die begründeten Verdachtsfälle und allgemein die schweren Grippe-Erkrankten eine wichtige Anlaufstelle, sagt Sprecherin Doreen Huth. Das sei eine wichtige Präventionsaufgabe der Kliniken, an die gewisse Ressourcen gebunden sind. Der Mädchenaktionstag, der am Mittwoch, 4. März, stattfinden sollte, ist ebenso ein Angebot der Kliniken. „Er muss aber verschoben werden, weil die Prioritäten derzeit bei den vermehrten Influenza-Erkrankten und möglichen Coronavirus-Verdachtsfällen liegen müssen“, erklärte die Sprecherin.

Der Mädchenaktionstag wird auf jeden Fall in diesem Jahr stattfinden, auch weiter mit Unterstützung des Landkreises. Das Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

„Zur Information: Aktuell gibt es keinen Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion in den Ilm-Kreis-Kliniken“, betonte Doreen Huth noch einmal.