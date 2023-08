Märchenstunde in Arnstädter Bibliothek

Arnstadt. Märchenbilder einer Ausstellung in der Arnstädter Stadtbibliothek werden zum Buchkalender.

Gerade jetzt in der Ferienzeit gibt es noch bis zum 24. August ein wunderbares Angebot in der Bibliothek am Prinzenhof, Märchenbilder anzusehen. Darauf macht Ilona Berthold aufmerksam, die sich im Arnstädter Almanach 2021 mit einem Text über den Bachchor Arnstadt verewigt hat. „Tausend Perlen unter dem Moos“, heißt die Ausstellung, die von der jungen Künstlerin Jana Maria Hildebrandt illustriert worden ist. Sie hat dazu noch anspruchsvolle Märchenbilder in Form eines Buchkalenders gestaltet und im Verkauf. Dazu gibt es eine CD zum Hören. An jedem Märchenbild ist der Text von ihrem Vater, dem Märchenerzähler Andreas Hildebrandt (Künstlername: Andreas v. Rothenbarth) dabei.

Auch die Großeltern werden ihre helle Freude an dem Buchkalender haben, wenn sie ihren Enkeln die Märchen vorlesen, findet die 77-jährige Ilona Berthold, die zur Ausstellungseröffnung mit dabei war. „Auch mich haben die Märchen zusammen mit den Kindern einfach nur glücklich gemacht, und der Zauber dieser Stunde wirkte noch länger nach. 90 Minuten in die Welt der Märchen-Phantasie einzutauchen, wird zu Kurz-Ferien für Herz und Seele“, empfiehlt sie.