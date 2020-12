Mahnende Worte bei der Weihnachtstour im Ilm-Kreis

Arnstadt. Arbeiten während andere unterm Weihnachtsbaum feiern: Bei der Polizei, im Rettungsdienst, im Krankenhaus oder in der Leitstelle ist das für die Mitarbeiter Alltag. Doch an diesem Weihnachten sind sie mehr denn je gefordert. „Deshalb war es uns auch wichtig, gerade in diesem Jahr Dank zu sagen“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Andreas Bühl. Mit dem Beigeordneten der Landrätin, Kay Tischer, Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß und Peter Grimm, Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach, übergab er am Vormittag des Heiligabends kleine Geschenke in der DRK-Rettungswache im Ilmenau und Großbreitenbach, dem Ilmenauer Tierheim, der Polizeiinspektion, den beiden Notaufnahmen der Ilm-Kreis-Kliniken und im Landratsamt.

Ein bisschen anders als gewohnt muss die Tour dann doch ablaufen. So werden in Arnstadt die Tüten in diesem Jahr am Empfang der Ilm-Kreis-Kliniken abgegeben. Besucher haben aktuell keinen Zutritt zum Haus. Service-Mitarbeite Uwe Pech verspricht, die Geschenke an die Kollegen der Notaufnahme weiterzuleiten. Dort sei viel zu tun, sagt er. „Aber es kommen auch viele hierher und denken, sie können hier eine Corona-Test machen.“

Viel Zeit, den Dank der Politiker entgegenzunehmen, hat Jörg Henneberg von der Rettungsleitstelle im Landratsamt auch nicht. Die Arbeit ruft auch am Heiligen Abend. „Dieses Jahr ist mehr los“, sagt er. Das Coronavirus, es beschäftigt auch jene, welche Notrufe entgegennehmen und Rettungsfahrten koordinieren müssen. „Neun von zehn Fahrten sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung“, so Henneberg weiter. Man habe in den letzten Tagen deutlich gemerkt, wie die Zahlen zunehmen, aber auch die Rettungskräfte an ihre Grenzen kommen.

Die Leitstelle selbst blieb von Fällen bisher verschont. Auch weil sie seit Monaten „Sperrgebiet“ ist, wie Beigeordneter Kay Tischer erklärt. Will heißen, außer die Mitarbeiter kommt niemand mehr hinein. Auch Andreas Bühl muss seine Geschenke in diesem Jahr auf dem Gang übergeben. „Wir haben feste Teams gebildet, um die Kontakte untereinander zu minimieren“, erklärt Jörg Henneberg. Im Falle einer Infektion soll nicht die ganze Leitstelle mit ihren zwölf Mitarbeitern lahm gelegt werden.

Zwölf Stunden dauert eine Schicht, auch über die Feiertage ist das so. Gearbeitet wird in Zweierteams, drei Tage Tagschicht, drei Tage Nachtschicht, eine längere Pause. Der Kontakt untereinander und zu den Rettungskräften fehle schon, räumt Jörg Henneberg ein. „Sonst hat man mal zusammengesessen und einen Kaffee getrunken.“ Immerhin: „Einige haben Plätzchen durchs Fenster gereicht.“ Spricht’s und eilt zurück zu Kollege Andreas Schimm, um weitere Notrufe entgegen zu nehmen.

Alle Hände voll zu tun haben auch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. „Etwa 20 Leute sind heute im Einsatz“, sagt Leiterin Renate Koch. „Auch unsere mobilen Abstrichdienste stehen bereit.“ Abstriche machen, Positiv-Getestete anrufen, Kontaktpersonen in Quarantäne setzen oder aus dieser entlassen, stehen tagtäglich auf der Agenda. „Die Labore arbeiten auch über die Feiertage, das heißt wir bekommen am Nachmittag die Meldung und wollen dann natürlich so schnell wie möglich, die Menschen informieren. Die Positiven sitzen vielleicht gerade mit Oma und Opa unterm Weihnachtsbaum, es ist wichtig, dass sie es erfahren“, so die Amtsärztin. Allein am Tag vor Heiligabend seien wieder 80 neue Fälle hereingekommen. Ihr Weihnachtswunsch an die Politiker: „Sorgen Sie dafür, dass man im Land die Zahlen ernst nimmt und nicht am 4. Januar 80 Prozent der Kinder zur Notbetreuung in den Schulen hat.“

Die Schulen, so macht Koch deutlich, seien ein großes Problem. Immer wieder zeige sich, dass im privaten Umfeld auftretende Infektionen ihren Ursprung bei einem Schulkind hätten. Auch die Pflegeheime bereiten der Amtsleiterin Sorgen. „Die Pflegekräfte dort leisten Schwerstarbeit“, sagte sie. Der Personalschlüssel sei aber häufig „Spitz auf Knopf“ gestrickt, fallen Mitarbeiter aus, werde es eng. Das Gesundheitsamt sitze dann „zwischen Baum und Borke“, wenn es darum gehe, einerseits die Pflege abzusichern, dafür aber womöglich Mitarbeiter frühzeitig aus der Quarantäne zu entlassen.

Nach Weihnachten und Silvester, so fürchtet Renate Koch, werden die Corona-Zahlen weiter steigen. Auch deshalb ihre Bitte, die Schulen geschlossen zu halten. Eigentlich, so erinnerte Kay Tischer, hat das Gesundheitsamt 40 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es durch Umverteilung im Landratsamt 120, welche sich um die Corona-Pandemie kümmern. „Wahrscheinlich bräuchten wir noch mal 100 mehr“, so Tischer. „Unseren Überstundendeckel haben wir schon längst gesprengt.“ Und so sagt auch er herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz.