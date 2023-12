Malkurs in der Volkshochschule

Arnstadt Pastell und Aquarell sind Techniken, die am Standort Arnstadt erlernt werden können

Ein Mal- und Zeichenkurs beginnt am 16. Januar um 18 Uhr an der Volkshochschule in Arnstadt. Der Kurs richtet sich an Interessierte, die schon immer gerne gezeichnet haben und sich nun weiterbilden und verbessern möchten. Der theoretische Unterricht wird von Kursleiter Heinrich J. Wawryk mit praktischen Übungen ergänzt. Unter anderem zeigt er technische Finessen und die richtige Handhabung der Malutensilien. Mitzubringen sind diverse Bleistifte von hart bis weich, Buntstifte oder auch Pastellkreiden, Malkarton oder gutes Zeichenpapier. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 03628/61070.