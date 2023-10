Mann greift Frau und Kind in Arnstadt an und flüchtet

Eine Frau mit Kind wurde am Samstagabend Opfer einer Körperverletzung. Der unbekannte Täter flüchtete, die Polizei bittet um Mithilfe.

Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend gegen 19.20 Uhr in der Quenselstraße in Arnstadt. Nach Polizeiinformationen soll dort ein unbekannter Mann eine Frau mit Kinderwagen angegangen haben. Den Kinderwagen mit darin befindlichem Kind schob er dabei mehrfach gewaltsam gegen eine Laterne. Ein Auto-Fahrer stoppte und sprach ihn darauf an. Der Täter sei dann in Richtung Ichtershäuser Straße geflüchtet. Die Frau lief Richtung Nordstraße.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet weiter den Autofahrer sowie die betroffene Frau, sich zu melden. Ärzte und medizinisches Fachkräfte, bei denen sich die Frau mit Kind möglicherweise vorgestellt hat, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677/601124 und der Bezugsnummer 0256507/2023 entgegengenommen.

