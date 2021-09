Die Polizei in Arnstadt sucht Zeugen. (Symbolbild)

Mann greift in Arnstadt zwei Rettungssanitäter an

In Arnstadt hat ein 29 Jahre alter Mann zwei Rettungssanitäter angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend kam es in Arnstadt in einer Wohnung zu einem tätlichen Angriff auf Rettungssanitäter. Ein 29-jähriger Mann verweigerte zunächst die Rettungsmaßnahmen. Dabei verletzte er einen Sanitäter und einen Mitbewohner, indem er beiden jeweils gegen den Brustkorb stieß. Anschließend entfernte er sich aus dem Wohnhaus, rannte auf die Straße und setzte sich hier auf den Rücksitz eines Mopeds und forderte den Fahrer auf, loszufahren.

Die hinzugerufene Polizei konnte den 29-Jährigen festhalten und dessen weitere Flucht verhindern. Die ärztliche Behandlung des Mannes wurde anschließend im Krankenhaus fortgesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, insbesondere den Mopedfahrer. Diese werden gebeten sich mit der Polizei, unter Benennung der Bezugsnummer 0201970/2021 telefonisch (03677/601124) in Verbindung zu setzen.