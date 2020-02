Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann identifiziert

Die in Arnstadt gesuchte Person ist identifiziert. Das teilt die Landespolizeiinspektion Gotha am Montag mit. Gesucht wurde in der vergangenen Woche ein Mann, der auf verdächtige Weise Kinder angesprochen und belästigt haben soll. Laut Polizei gab es im Dezember im Stadtgebiet mehrere Fälle, in denen ein Unbekannter den Kontakt zu Kindern gesucht habe. Zu den Umständen ermittelt die Kriminalpolizei. Details wurden aber nicht genannt. Die Identifizierung der gesuchten Person gelang durch Hinweise aus der Bevölkerung, die ihn auf einem Bild wiedererkannten. Die Mutter eines zehn Jahre alten Jungen hatte das verbreitete Foto aufgenommen. Dass die Aufnahme in einem öffentlichen Aufruf verwendet werden dufte, habe das Amtsgericht Erfurt beschlossen, so die Polizei. Da der Mann aber nun bekannt ist, liegen die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung seines Fotos nicht mehr vor. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den 24 Jahre alten Mann laufen.