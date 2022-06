Mann schlägt im Ilm-Kreis Partnerin bewusstlos

Wümbach. Im Ilm-Kreis kam es zu einem schweren Fall von häuslicher Gewalt. Ein 39-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen.

Im Ilm-Kreis musste die Polizei am Samstagabend bei einem Fall von häuslicher Gewalt eingreifen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei sie zu einer Auseinandersetzung in die Langewiesener Straße nach Wümbach gerufen worden. Ein 39-jähriger Mann sei mit seiner 49-jährigen Lebensgefährtin nach einem alkoholreichen Abend zunächst in verbalen Streit geraten, welcher so eskalierte, dass der 39-Jährige (2,64 Promille) seine Partnerin (2,37 Promille) mehrfach ins Gesicht schlug.

Durch die Schläge sei die 49-Jährige kurzzeitig bewusstlos gewesen. Auch nach Eintreffen der Polizei konnte sich der polizeibekannte Mann nicht beruhigen und hatte starke Stimmungsschwankungen. Der Mann wurde der Wohnung für zehn Tage verwiesen. Da er der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, nicht nachkam, wurde er in Unterbindungsgewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Ilmenau. Gegen den 39-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.