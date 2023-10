Mann spuckt in Arnstadt Polizeibeamte an

Arnstadt. In Arnstadt hat sich ein Mann derart gegen die Polizei gewehrt, dass diese ihn eine Fachklinik bringen mussten.

Nach einem Streit mit einem 30-Jährigen legte sich am späten Freitagabend in der Tambuchstraße ein 28 Jahre alter Mann in Arnstadt mit der Polizei an. Laut Meldung der Beamten musste die Polizei zunächst einen Streit zwischen den beiden schlichten. Anschließend habe sich der 30-Jährige friedlich vom Einsatzort entfernt.

Nicht so aber der 28-Jährige, der auch der wiederholten Aufforderung zu gehen, nicht nachkam. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, habe dabei die Polizisten bespuckt, beleidigt und sich körperlich gewehrt. Ein Drogenschnelltest fiel positiv auf verschiedene Betäubungsmittel aus. Sein aggressives Auftreten habe die Polizei zum Anlass genommen, ihn einem Arzt vorzustellen, der ihn in ein Fachkrankenhaus einliefern ließ. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Polizisten blieben unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.