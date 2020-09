Mann versprüht Reizstoff vor Einkaufsmarkt – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Arnstadt sucht nach einem Mann, der am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Reizstoff versprüht hat. (Symbolbild)

Arnstadt. Mit Reizstoff verletzte ein Mann am Montagmittag vor einem Einkaufsmarkt in Arnstadt eine Person. Er flüchtete anschließend und wird nun von der Polizei gesucht.

Nach Angaben der Polizei war der Mann, als er den Markt betrat, von zwei Mitarbeitern angesprochen worden, da er für sie für mehrere Diebstähle in der Vergangenheit in Betracht kam. Beim Versuch seine Identität festzustellen, ergriff der Mann die Flucht.

Auf dem Parkplatz sprühte er einem ihn verfolgenden Mitarbeiter Reizstoff ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Der Mann konnte indes seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Laut Polizei wird er wie folgt beschrieben:

männlich,

ungefähr 25 Jahre alt,

1,80 m groß,

schlanke Statur,

weiße Ohrtunnel am linken Ohr.

Er trug einen Kapuzenpullover, hatte eine graue Mütze aufgesetzt und war mit einer dunkelgrauen Jeans bekleidet. Er hatte einen blauen Rucksack bei sich und an den Füßen Sportschuhe.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Vorfall am Montag in Arnstadt in der Stadtilmer Straße gegen 12.30 Uhr beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten machen?

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0202465/2020 entgegen.